Это сэкономит средства на утилизацию и поможет украинцам

Бывший командующий Армией Соединённых Штатов Америки в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал американские власти передать Украине вооружение со складов американской армии, которое подлежит утилизации. Он считает, что это сэкономит средства на утилизацию для американского бюджета и даст возможность оружию эффективно проявить себя на поле боя.

По словам американского генерала, единственное, что мешает американскому правительству передать «просроченные» ATACMS украинской армии - это политическая воля властей, а срок годности ракет лишь отговорка. Он утверждает, что даже если у какого-то оружие истёк срок годности, то в большинстве случаев оно всё ещё может быть использовано. Связано это с тем, что время пригодности оружия рассчитывают с учётом его замены модифицированными аналогами.

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При этом Бен Ходжес признаёт, что на текущий момент нет ни одного оружия, которое могло бы переломить ситуацию в зоне боевых действий. Однако сочетание воздушных, наземных и морских сил вместе с ракетами дальнего действия (не менее 300 километров), например ATACMS или Taurus, даст украинским военным возможность эффективно поражать цели противника на его территориях, включая Крым.

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В таком случае ни один российский корабль, авиабаза, пусковая платформа не будут в безопасности - заключил американский генерал.