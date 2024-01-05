Об этом сообщает Reuters со ссылкой на начальника департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илью Витюка.

Издание Reuters, ссылаясь на начальника департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илью Витюка, сообщает, что российские хакеры во время своей атаки на украинского мобильного оператора «Киевстар» уничтожили практически все его сервера, включая тысячи виртуальных.

До этого президент компании Александр Комаров заявлял о разрушении порядка 40% сетевой инфраструктуры оператора. Тогда же он рассказал об обращении в суд с иском о вмешательстве в работу мобильного оператора, что повлекло за собой ущерб на миллиарды гривен.

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Официально компания утверждает, что взломать их удалось благодаря учётной записи сотрудника, который отдал пароли, и никакая организация не застрахована от коллеги, способного пойти на такое из-за социальной инженерии.

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Стоит напомнить, что сбой «Киевстар» произошёл 12 декабря, в связи с чем у абонентов пропала связь, мобильный интернет и SMS-сообщения. Постепенно компания смогла восстановить связь, а затем уже интернет с SMS-уведомлениями. Из-за сбоя многие украинцы начали покупать SIM-карты других операторов. Компания предоставила компенсацию всем пострадавшим абонентам, отложив абонплату за их пакет услуг на месяц.