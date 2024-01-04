M-Tac - бренд военной одежды, производящий одежду и тактическое снаряжение.

Украинский бренд военной одежды M-Tac, специализирующийся на производстве обуви, одежды, тактического снаряжения и других аксессуаров для военных, сообщил, что в результате российского массированного обстрела Киева 2 января были повреждены производственные мощности компании, а также складские помещения.

В компании уже приступили к оценке ущерба, после чего всем клиентам будет отправлена заказанная продукция или возвращены деньги за неё. Примечательным является то, что бренд актуален среди военно-политического руководства Украины.

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В частности одежду M-Tac носит украинский президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.

Валерий Залужный (картинка слева) и Андрей Ермак в одежде бренда M-Tac

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В одной из своих интервью Зеленский ответил на вопрос по поводу его одежды, сказав, что ничего на заказ ему не делают и он лишь пользуется подаренным. Скорее всего, некоторые компании, включая M-Tac, не против сделать своему бренду лицо за счёт украинского руководства, поэтому и отправляют одежду украинским чиновникам.