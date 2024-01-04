Он призвал не недооценивать противника.

Командир первого штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Пётр Горбатенко, известный по позывному «Ролло», признал, что российская армия будет сильнее, чем украинская. Стоит отметить, что Горбатенко принимал участие в боевых действий с 2014 года в составе «Азов» и вступил на службу в новую бригаду после реформирования азовского движения.

Отвечая на вопрос человека, предложившего ему сравнить снаряжение российских и украинских военных, комбат отметил, что российская армия будет технологически лучше оснащена, так как имеет больше техники, лучше оружие и снаряжение. Он подчеркнул, что Украина имеет дело с противником, который сильнее, чем большинство армий мира.

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При этом украинский военный призывает не недооценивать противника, ведь отношение к ним, как к неудачникам (в прямой речи использовалось нецензурное слово), говорит о том, что украинцы такие же неудачники, если проигрывают россиянам.

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Рядом сидящие с Петром Горбатенко украинские командиры посоветовали украинцам не слушать «телемарафон» (речь о программе «Единые новости», где крупные украинские средства массовой информации выражают согласованную общую позицию), ежедневно устраиваемый властями, ведь там говорят не правду, а пропаганду.