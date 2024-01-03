В тот день российская армия выпустила 99 ракет разных типов

Вчера российская армия провела массированный обстрел критической инфраструктуры Киева, Киевской области и Харькова, в результате которого было задействовано 35 беспилотных летательных аппаратов и 99 ракет разных типов.

По заявлению украинских властей, все 35 отправленных беспилотников Shahed-131/136 были уничтожены. За ними вылетели 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, запустивших 70 крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55, 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П, а также десять гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2, они же «Кинжал»

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Издание Forbes провело расчёт, при котором оценило стоимость вчерашней ракетной атаки в 620 миллионов долларов. При подсчёте журналисты пользовались следующими ценниками:

«Кинжал» - 15 миллионов долларов;

Х-101 - 13 миллионов долларов;

«Калибр» - 6,5 миллионов долларов;

Х-555 - 4 миллиона долларов;

«Искандер» - 3 миллиона долларов;

Х-55 - 2 миллиона долларов;

«Оникс» - 1,25 миллионов долларов;

Х-22 - 1 миллион долларов;

«Точка-У» - 300 тысяч долларов;

Shahed-136 - 50 тысяч долларов.

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Стоит понимать, что точная стоимость ракет остаётся неизвестна. Однако если учитывать все факторы, включая время производство оружия, то к общей стоимости можно добавить дополнительные затраты, включая, например, доставку ракет или заработные платы обслуживающему персоналу.