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Nacvark
Норвегия разрешили свои оборонным компаниям поставлять оружие Украине напрямую
Законодательство страны запрещает поставлять оружие воюющим странам напрямую, но случай с Украиной сделали исключением в связи с её важностью для безопасности союзников.

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С 1 января 2024 года норвежское правительство разрешило своим оборонным компаниям поставлять Украине оружие напрямую. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде объяснил это важностью страны для норвежской и европейской безопасности. Он считает, что таким образом норвежские власти защитят фундаментальные интересы политики обороны и безопасности как Норвегии, так и её союзников.

В Кабинете министров страны подчеркнули, что лицензии на экспорт оружия будут предоставлять в индивидуальном порядке и под строгим контролем. Стоит отметить, что, согласно решению Стортинга (норвежского парламента) от 1959 года, прямые поставки оружия воюющим странам запрещены. Норвежские власти заверили, что продолжат чтить этот принцип, но случай с Украиной оправдан «чрезвычайной ситуацией в сфере политики безопасности»

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Только за 2023 года Норвегия предоставила Украине военную помощь на сумму около 1 миллиарда долларов. Предполагается, что страна может совместно с Великобританией возглавить коалицию по усилению европейской поддержки Киева.

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Ранее была новость о том, что в Великобритании ищут способ удовлетворить украинские потребности в обороне за счёт Европы, если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборов.

#украина #норвегия
6
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