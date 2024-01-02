Такой вариант рассматривается в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Издание The Times пишет, что Великобритания совместно с другими европейскими странами работают над механизмом гарантирования военной помощи Украине без участия Соединённых Штатов Америки, если новым президентом страны в этом году станет Дональд Трамп. Об этом рассказывает изданию высокопоставленный чиновник из британского правительства.

По словам источника, британские власти пытаются нарастить производственные мощности по всему континенту, чтобы таким образом иметь возможность удовлетворить украинские потребности в оружии для сдерживания России как минимум ещё год.

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Источник также отмечает, что руководство британской разведки не видит в новом году возможностей для Вооружённых сил Украины в прорыве российских позиций. Украинская армия не имеет ни живой силы, ни оружия для наступления, поэтому говорить о победе в 2024 году нет смысла. Примечательно, что некоторые британские чиновники считают необходимым для украинской победы всего лишь больше времени, которое играет не на стороне России.

Следующий год - это про затянуть российского президента Владимира Путина в 2025 год и далее, взяв его «на слабо» и проверив на решительность - заключил источник The Times.

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Также читайте статью, в которой западные эксперты рассказывают о возможных сценариях развития боевых действий на украинских территориях в 2024 году.