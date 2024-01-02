По его мнению, на Западе уже ищут способ положить конец боевым действиям.

Российский президент Владимир Путин посетил военный госпитале имени Вишневского, где провёл с разговор с военными. Основной темой естественно стали боевые действия на украинских территориях, которые, по его словам, на Западе хотят уже завершить.

Путин утверждает, что Россия также ищет способ завершить российско-украинский конфликт, причём как можно быстрее, но сдавать позиции не собирается. Обращаясь к военным, он отметил, что они «воевали, ранения там получили и прочее» и по этой причине просто так сдаваться Россия не собирается.

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«У нас нет желания воевать бесконечно», - добавил он.

Российский президент подчеркнул, что проблема в целом заключается не в Украине, а в тех, кто её руками собирается уничтожить Россию. Однако сейчас же Путин видит ситуацию, когда российская армия взяла стратегическую инициативу в зоне боевых действий, а её командиры научились не выполнять задачи любой ценой.

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Также читайте статью, в которой западные эксперты рассказали, каким образом они видят развития боевых действий на украинских территориях в 2024 году.