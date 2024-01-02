Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Путин сообщил о готовности завершить конфликт в Украине, но на своих условиях
По его мнению, на Западе уже ищут способ положить конец боевым действиям.

реклама

Российский президент Владимир Путин посетил военный госпитале имени Вишневского, где провёл с разговор с военными. Основной темой естественно стали боевые действия на украинских территориях, которые, по его словам, на Западе хотят уже завершить.

Путин утверждает, что Россия также ищет способ завершить российско-украинский конфликт, причём как можно быстрее, но сдавать позиции не собирается. Обращаясь к военным, он отметил, что они «воевали, ранения там получили и прочее» и по этой причине просто так сдаваться Россия не собирается.

реклама

«У нас нет желания воевать бесконечно», - добавил он.

Российский президент подчеркнул, что проблема в целом заключается не в Украине, а в тех, кто её руками собирается уничтожить Россию. Однако сейчас же Путин видит ситуацию, когда российская армия взяла стратегическую инициативу в зоне боевых действий, а её командиры научились не выполнять задачи любой ценой.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Также читайте статью, в которой западные эксперты рассказали, каким образом они видят развития боевых действий на украинских территориях в 2024 году.

#россия #украина #путин
8
Показать комментарии (8)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
8
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
2
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел рождение звезд в другой галактике
1
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
1
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
13
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
+
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
5
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
19
Samsung планирует несколько предложений по предзаказу Galaxy S24 Ultra
+
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
11
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
2
Официальный представитель ВСУ заявил, что речь о появлении на Украине F-16 больше не идет
1
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
2
"ВО": Ракета ВКС РФ в Киеве поразила бункер с генералом в должности заместителя Залужного
2
Новые снимки минивэна Jikrypton доказывают наличие передних и задних боковых раздвижных дверей
+
Российский ритейлер случайно опубликовал характеристики GeForce RTX 3050 6 ГБ за месяц до релиза
7
GitHub запускает чат-Copilot для всех разработчиков кода
+
Российские войска в зоне СВО получили новые комплексы артразведки 1К148 "Ястреб-АВ"
+
Xiaomi выпустила 100-ваттную автомобильную зарядку
3

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
32
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
5
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
24
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
12
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
38
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
+
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1
Apple Iphone 16 Pro станут шире, выше и тяжелее своих предшественников
+

Сейчас обсуждают

RG
03:52
А тебя сколько заводов будет построено? Лично ты сколько построил, не товарищ?
Изображение новых умных часов Garmin появилось на официальном форуме поддержки
Олег Тимофеев
03:49
Вроде как Индия но мы все понимаем что это их европейские друзья которые решили чтобы Индия вложила свои средства вроде как в свое развитие а по сути? Вот таким не хитрым способом держут Индию к себе ...
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
Dimon1996
03:47
Уже сутки :)
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
LazyCamel
03:37
Походу с Китая помимо эрзац-промтоваров, теперь ещё и эрзац бухло пойдёт :) Лучший Водка Русский Пить Качество 1 литр!
Китай запустил крупный завод с уникальной технологией производства этанола
Эльда Бамбышев
03:36
Окей, на этих скринах мы видим, что в 4к упор всегда в 4090, дальше что?
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
MAXIMST
03:19
Красноголовые пусть ждут дальше прорыва, уже не превыкать а зеленые это люди которые уже сегодня пользуются всеми последними разработками.
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
BioMax
02:34
телефоны бесполезные при выходе за пределы влияния столба равносильны детской воки токи только с проводом подлинней, автомобили бесполезные при отдалении от столба с проводом равносильны детской педа...
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
32Влад32
02:16
На Украине не доверчивые обыватели. Там упоротые, зомбированные националисты, верящие, что они самые лучшие в мире.
Военный ВСУ: "не нужно смотреть украинский телемарофон, где рассказывается о ВС РФ c "ржавым АК"
Петя Чмобик
02:06
Хорошо что пока ещё есть такие страны и компании которые двигают, прогресс науку и технологи в перед.... А не вот это все дремучие победобесие
SpaceX запускает первые спутники прямой сотовой связи на борту Falcon 9
Петя Чмобик
02:04
Реальность: русских под шонку загоняют в ГУЛАГ))
Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем