В нём якобы дислоцировались украинские спец. службы и диверсанты.

Вечером 30 декабря Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из реактивных систем залпового огня по городу Белгород, в результате чего получили ранения более 100 человек, 22 из которых погибли. Повреждения также получили 44 здания и 53 автомобиля. Через некоторое время российская армия нанесла ответный удар по Харькову и один прилёт пришёлся на городской отель Kharkiv Palace.

Отель Kharkiv Palace (до обстрела)Министерство обороны России подтвердило, что был нанесён удар по отелю высокоточными боеприпасами. Как утверждают в ведомстве, в Kharkiv Palace якобы находились сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины, представители Вооружённых сил Украины и ещё около двухсот иностранных наёмников, готовящихся к диверсиям на российских территориях. Холл отеля (после обстрела)Что касается «иностранных наёмников», немецкий телеканал ZDF сообщил, что их журналисты и украинская переводчица в тот момент находились в отеле. Российская сторона эту информацию не комментировала.

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Помимо этого российская армия нанесла удар по зданию Службы безопасности Украины в Харьковской области и пункте временной дислокации политической организации «Правый сектор» (запрещена в России) с целью ликвидации руководящего состава украинской спец. службы и бойцов спец. подразделения Kraken в составе украинской разведки.