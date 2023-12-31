До этого польские власти требовали объяснений по ситуации у российских властей.

Недавно в Польше сообщили о нарушившей воздушное пространство страны российской крылатой ракете. По этому поводу даже созвали заседание Совета безопасности и официально потребовали от России объяснений, заверений, что ситуации не повторится, на дипломатическом уровне. Тогда российский дипломат Андрей Ордаш отказался что-либо пояснять полякам, пока не будут предоставлены доказательства вины России.

Как итог, спустя сутки в Польше всё же отказались от своих слов по поводу залетевшей на польские территории со стороны Украины российской крылатой ракеты.

реклама

Оперативное командование Вооружённых сил Польши сообщило о завершении проверки обозначенной территории с участием почти пятисот солдат. По результатам поиска не было найдено ничего, что могло бы нести угрозу для жителей Люблинского воеводства (области)

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Уточняется, что Войска территориальной обороны завершили все поисковые работы и дальнейшие мероприятия по обыску местности не планируются. Это уже не первая ситуация, когда польские власти требуют от российской стороны объяснений по поводу залёта их воздушного объекта на польскую землю, а впоследствии выясняется, что никакой угрозы со стороны России не поступало.