Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Польше отказались от своих обвинений в адрес России по поводу залетевшей крылатой ракеты
До этого польские власти требовали объяснений по ситуации у российских властей.

реклама

Недавно в Польше сообщили о нарушившей воздушное пространство страны российской крылатой ракете. По этому поводу даже созвали заседание Совета безопасности и официально потребовали от России объяснений, заверений, что ситуации не повторится, на дипломатическом уровне. Тогда российский дипломат Андрей Ордаш отказался что-либо пояснять полякам, пока не будут предоставлены доказательства вины России.

Как итог, спустя сутки в Польше всё же отказались от своих слов по поводу залетевшей на польские территории со стороны Украины российской крылатой ракеты.

реклама

Оперативное командование Вооружённых сил Польши сообщило о завершении проверки обозначенной территории с участием почти пятисот солдат. По результатам поиска не было найдено ничего, что могло бы нести угрозу для жителей Люблинского воеводства (области)

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Уточняется, что Войска территориальной обороны завершили все поисковые работы и дальнейшие мероприятия по обыску местности не планируются. Это уже не первая ситуация, когда польские власти требуют от российской стороны объяснений по поводу залёта их воздушного объекта на польскую землю, а впоследствии выясняется, что никакой угрозы со стороны России не поступало.

#россия #польша
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В прошлом году SpaceX осуществляла запуск ракет на орбиту в среднем каждые четыре дня
Россия намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
29
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
7
Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
+
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
14
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
2
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
5
Марсоход НАСА Curiosity снял этот удивительный таймлапс марсианского дня
2
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
+
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
10
Агентура РФ из Харькова подтвердила эффективность сегодняшнего ракетного воздействия на ГУР и СБУ
1
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
3
В преддверии Нового года Amazon значительно снизила цену на iPhone 15
3
В ночь с 31 на 1 ВКС России вновь ударили по военному аэродрому в Староконстантинове
+
Самые громкие провалы 2023 года в технологиях по версии технологического института из Массачусетса
1
Процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 и Zen 6 будут поддерживать существующие материнские платы B650/X670
11
ВСУ под Купянском лишились очередного Leopard 2
+
В России построили уникальный алюминиевый мост
2
Figaro: Путин ждёт от США величайший подарок в 2024 году и никуда не спешит, уверенный в своих силах
8
Украина хочет закупить новую модификацию гаубицы "Цезарь" с искусственным интеллектом
5
Steam Deck от компании Valve с 512 ГБ памяти стоит дешевле, чем с 64 ГБ
+

Популярные статьи

Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
6
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
9
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
13
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
6
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
7

Сейчас обсуждают

Нивхурил
02:54
Почему стали ? Они этот сайт уже как лет пять наверное содомируют
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
REALpredatoR
02:35
У меня лежит просто неимоверная куча того что вы собираете. коробка процов, немного видяшек, ведро оперативной памяти, даже пару кажется работающих сборок на Pentium 2-3. Нннада? :)
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
REALpredatoR
02:32
Так и не понял зачем нужен Linux, если есть Windows... с Новым Годом :)
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
Александр Пурвин
02:24
Нам то зачем эта параноя?
Россия намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году
botph
02:23
Так это Х-22, а не баллон от пропана набитый тротилом и запускаемый из ржавой канализационной трубы. Оказалось что воевать с равным противником сложно. А то что работает против папуасов, совсем не хо...
ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
Kira625
02:20
До конца новогодних каникул есть ещё много времени, вовремя.. ;)
Для Heroes of Might and Magic III Horn of the Abyss вышло долгожданное и крупнейшее обновление с новым замком и кампанией
Kira625
02:19
Дизайнеры они такие. Они сидят на каких-то особых грибах, нормальным людям их не понять ;)
Дизайнер DeLorean считает Cybertruck настоящим произведением искусства
Kira625
02:18
Продажа это действия по формуле "товар" <-> "деньги" и соответственно возможна только при наличии у покупателя денег. А то чем собираются заняться норвежцы это что-то другое, наверняка для этого тоже ...
Норвегия разрешила прямую продажу вооружений Украине
Waramagedon
02:17
В том что райзен 5 обгоняет 7
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
Squalla
02:14
в статье речь про практику, он писал про теорию. и да некоторые пешеходы знают пдд лучше чем огромная масса водителей. как то видел обсуждение дтп, куча людей спорили про знаки при работающем светофор...
В 2024 году в России изменится порядок получения водительских прав
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем