В Министерстве иностранных дел России прокомментировали это заявление.

Не так давно бывший министр иностранных дел страны Александр Чалый, участвующий в переговорной группе в Стамбуле на украинской стороне, заявил, что в апреле 2022 года ещё был шанс заключить мир с Россией и эту инициативу поддержал российский президент Владимир Путин, отказавшись от изначального ультимативного предложения. Стоит напомнить, что, по словам помощника российского президента Владимира Мединского, на первых переговорах Россия требовала от Украины лишь внеблоковый статус, признание Крыма российским, отказ от территориальный претензий на Луганск и Донецк.

Украинские официальные лица неоднократно подчёркивали, что не пойдут на российские условия в случае переговоров и не откажутся от территориальных претензий, связанных с государственными границами Украины на момент 1991 года.

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В этот раз советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что украинские власти и вовсе не будут вести переговоры с Россией, а предоставят ультимативное решение «на самом высоком уровне», которое российская сторона будет вынуждена принять.

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Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова украинского чиновника, напомнив, что российские власти никогда не подчинялись ультиматумам и шантажу.