До этого украинский обстрел осудили в Госдепе США.

Вчера вечером Вооружённые силы Украины совершили обстрел Белгорода с помощью двух ракет «Ольха» в кассетном снаряжении и РСЗО «Vampire» чешского производства. По их итогам пострадало более 100 человек, из них как минимум 18 погибших. По всей видимости, это и есть «ответка», которую обещал дать украинский президент Владимир Зеленский.

Постоянный представитель России в Организации объединённых наций Дмитрий Полянский заявил о том, что запрошенное российскими дипломатами заседание Совета безопасности на тему украинского обстрела Белгорода состоится 31 декабря в полночь. Помимо этого в международной организации осудили атаки на мирное население и призвали их прекратить.

реклама

Ранее в Государственном департаменте Соединённых Штатов Амкерики напомнили, что они выступают против обстрелов российских территорий, в частности мирного населения, о чём давали понять украинским властям. Можно предположить, что военно-политическое руководство Украины, огорчённое отсутствием помощи от Запада, решило действовать самостоятельно и даже не согласовало такой обстрел.