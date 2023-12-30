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Nacvark
После российского массированного обстрела Украина получит 200 противоракет от Великобритании
Британские власти расценили массированный обстрел украинских территорий как испытание обороны Украины и решимости Запада.

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Вчерашним утром украинские территории подверглись массированному обстрелу со стороны России. Общий залп украинские власти оценили в 110 ракет. Украинский президент Владимир Зеленский уже пообещал ответить на российскую атаку, хотя каким образом и какие последствия это за собой понесёт - непонятно.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что на фоне организованного российской армией массированного ракетного удара по Украине, британские власти направят украинцам сотни ракет противовоздушной обороны для восстановления запасов подаренных ранее британцами систем противовоздушной обороны, способных сбивать воздушные цели с большой точностью.

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Британский министр считает, что своими действиями Россия испытывает оборону Украины и решимость Запада, поэтому мир должен консолидироваться, удвоить свои усилия и предоставить украинской армии всё необходимое для победы.

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Он также подчеркнул, что сейчас российская армия пытается перехватить инициативу на поле боя после украинского контрнаступления, которое по сути можно считать провалившимся.

#украина #великобритания
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