По словам украинских властей, российская армия выпустила 110 ракет.

Вчерашним утром российская армия совершила массированный обстрел Украины, задев ряд крупнейших городов, включая Киев, Одессу, Львов, Днепр и другие населённые пункты. В сети уже есть кадры повреждений гражданской и военной инфраструктуры, информация о погибших и пострадавших. Предполагается, что удар был «ответкой» за недавний обстрел Крымского полуострова украинской армией, в ходе которого большой десантный корабль «Новочеркасск» был выведен из состава флота.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что утренний удар состоял из 110 ракет, большинство из которых якобы удалось сбить. В ходе обстрела применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал», баллистика, крылатые ракеты (Х-22, Х-32, Х-101 и Х-505) и беспилотные летательные аппараты. Зеленский пообещал ответить на российский обстрел, хотя в таком случае не стоит исключать, что ситуация может повторится.

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Спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины полковник Юрий Игнат сообщил, что применяемые в атаке крылатые ракеты Х-22 не удавалось сбивать средствами противовоздушной обороны. Он считает, что справится с подобной угрозой могут только американские зенитно-ракетные комплекса Patriot, но никак не советские средства противовоздушной обороны.