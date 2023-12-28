В пакет военной помощи войдут боеприпасы для ПВО NASAMS, РСЗО M142 HIMARS, артиллерийские снаряды 155-мм и 105-мм калибра, зенитные ракеты Stinger и противотанковые системы Javelin и AT-4.

Более чем неделю назад Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби объявил, что Украина получит от Соединённых Штатов Америки последний пакет военной помощи. На дальнейшее военное финансирование страны у американского правительства ассигнованных парламентом средств нет.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен сообщил, что войдёт в новый пакет военной помощи, суммарная стоимость которого будет равна 250 миллионам долларов:

артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм;

боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса NASAMS и ракеты для реактивной системы залпового огня M142 HIMARS;

зенитные ракеты Stinger;

противотанковые ракеты для BGM-71 TOW;

противотанковые системы FGM-148 Javelin и AT4;

патроны для стрелкового оружия в количестве 15 миллионов единиц;

подрывные боеприпасы для устранения боеприпасов, медицинское оборудование, техническое и вспомогательное оборудование для обслуживания.

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Блинкен также добавил, что ещё более чем 50 стран продолжают оказывать помощь Украине и крайне важным является, чтобы Конгресс смог как можно быстрее, для продвижения американских интересов по национальной безопасности, помог украинской армии защитить своё государство и обеспечить будущее страны.