Некоторые подразделения окопались на окраинах города

Несколько дней назад Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о взятии под контроль российской армией города Марьинка в Донецкой области. Штурмовые отряды группировки «Юг» смогли взять населённый пункт во время наступления, а украинские силы отодвинулись от Донецка ещё больше.

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный признал, что Марьинка была потеряна, украинские войска отступили. Он отметил, что некоторые подразделения окопались на окраинах города, а где-то пришлось отойти немного дальше.

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Украинский президент Владимир Зеленский всегда настаивал на том, что Украина должна стоять за свою землю до последнего. Особенно эта риторика была популярна во время обороны Бахмута. Залужный отчасти подтвердил, что страна стоит за каждый клочок земли, но жизни бойцов в этой ситуации важнее, поэтому было принято соответствующее решение.

До этого момента потеря Марьинки отрицалась. Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун после доклада Шойгу говорил, что разговоры о потере города некорректны, так как бои всё ещё продолжаются, а украинская армия в пределах административных границ города, в чём сомнений нет, ведь окраины также могут прилегать к населённому пункту.

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С 2014 года Марьинка была укреплена подземными укрытиями из бетонных блиндажей, позволяющими украинским военным скрытно перемещаться по городу, обороняя его. Тогда в городе было сконцентрировано большое количество артиллерии на двух оборонительных линиях.