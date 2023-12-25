Он также призвал Европу готовиться к длительным и интенсивным боевым действиям.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию The Guardian заявил, что если страны союза не мобилизуют все свои возможности как можно быстрее, то Россия может победить в боевых действиях на украинских территориях.

Европейский дипломат назвал Россию «великой державой» (скорее всего, в контексте большого государства, как Соединённые Штаты Америки, Китай, Великобритания и другие), которая угрожает не только украинской безопасности, но и европейской дипломатии в самой Европе. Он призвал европейские страны задать себе вопросы, что они могут сделать и действительно ли они готовы предпринять всё необходимое, чтобы не допустить победы россиян.

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Боррель подчеркнул, что российские власти не будут удовлетворены «ограниченной территориальной победой», намекая на продолжение конфликта в будущем, если он закончится на текущих границах. По этой причине он считает необходимым готовиться к боевым действиям высокой интенсивности в течение длительного времени.