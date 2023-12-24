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Nacvark
Нетаньяху в разговоре с Байденом сообщил о намерениях продолжать операцию до достижения всех целей
Он поблагодарил США за поддержку и позицию в Совбезе ООН.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом заявил, что наземная операция в секторе Газа не прекратится до достижения всех её целей, о чём сообщают в канцелярии чиновника.

Помимо этого глава израильского правительства поблагодарил Байдена за позицию Соединённых Штатов Америки в Совете безопасности Организации объединённых наций. Стоит напомнить, что недавно Россия выдвинула поправку к резолюции с призывом к приостановлению огня в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи в анклав, которая была заблокирована американским представителем в Совбезе ООН.

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Израильские власти неоднократно говорили, что ставят за собой цель по смещению ХАМАС с политического и военного руководства Палестины, для чего была объявлена наземная операция. На текущий момент под контролем Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) более 60% палестинских территорий.

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Ранее в Белом доме сообщали о готовности израильского правительства снизить интенсивность боевых действий в анклаве, но когда это произойдёт - они не знают. Американские власти оказывать давление на израильтян с целью вынуждения их к изменении тактики не желают.

#сша #израиль #байден #нетаньяху
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