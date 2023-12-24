Он заверил, что продолжит информационную борьбу за Украину уже в Европе.

Министерство культуры и информационной политики Украины выдаёт разрешения на выезд за границу журналистам, музыкантам, актёрам и писателям, чтобы те продвигали украинские интересы за рубежом. При таких командировках общественные и культурные деятели пишут расписку, обязуясь вернуться домой в течение определённого срока. Однако недавно произошедшая ситуация может привести к тому, что подобные разрешения будут выдавать с особым опасением, если не прекратят вовсе.

Стало известно, что украинский журналист Алексей Печий, работавший в издании «Суспильне», а после ещё три года ведущим и международным обозревателем «24 канала», сбежал из Украины. Он получил разрешение покинуть страну, отправившись на саммит лидеров Европейского союза, проходящий в Брюсселе 14 - 15 декабря, где присутствовали его коллеги.

реклама

Спустя неделю после проведения саммита издание получило комментарий от журналиста, который фактически подтвердил своё бегство словами о намерениях продолжить «информационную борьбу за Украину, работая с западными медиапроектами для продвижения украинской повестки»

Бегство стало неожиданностью, ведь Печий зарекомендовал себя как состоявшийся журналист. Генеральный директор медиахолдинга «Люкс», управляющего «24 каналом», заявил об увольнении сбежавшего сотрудника. Ведущий Юрий Гаврищак не желает осуждать своего коллегу, но и разделять его позицию точно также не хочет.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Впрочем, сам Алексей Печий ожидал подобной реакции со стороны общественности, поэтому сразу подчеркнул, что на родине против него организуют целую кампанию по его дискредитации как журналиста.