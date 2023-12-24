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Недавно министр финансов Украины Сергей Марченко говорил, что украинцам придётся снизить свои потребительские нужды, опираясь на постепенное становление экономики на военные рельсы. Оборонный сектор и его расходы станут приоритетными для государства.
Телеведущий в эфире телеканала «Мы - Украина» решил поинтересоваться у советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, все ли украинские чиновники перешли на «военные рельсы», как это предлагают сделать украинцам. Собеседник признал, что с этим всё не так радужно, как хотелось бы.
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По словам Михаила Подоляка, до сих пор есть определённые окружения, в которых считается очень крутым, когда чиновник имеет власть и возможность получать взятку, ценное вознаграждение или пользуется другим способом увеличить своё финансовое положение. Это образует психологическое состояние, которое способствует развитию коррупции в украинской среде. Проще говоря, не все чиновники остаются честными и некоторые из них берут взятки, «кичась» этим.
Ранее была новость о том, что Служба безопасности Украины задержала чиновника из Министерства обороны страны, который подозревается в краже полтора миллиарда гривен (около 40 миллиона долларов) на оптовой закупке артиллерийских снарядов.