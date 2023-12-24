Об этом сказал советник руководителя офиса Михаил Подоляк.

Недавно министр финансов Украины Сергей Марченко говорил, что украинцам придётся снизить свои потребительские нужды, опираясь на постепенное становление экономики на военные рельсы. Оборонный сектор и его расходы станут приоритетными для государства.

Телеведущий в эфире телеканала «Мы - Украина» решил поинтересоваться у советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, все ли украинские чиновники перешли на «военные рельсы», как это предлагают сделать украинцам. Собеседник признал, что с этим всё не так радужно, как хотелось бы.

реклама

По словам Михаила Подоляка, до сих пор есть определённые окружения, в которых считается очень крутым, когда чиновник имеет власть и возможность получать взятку, ценное вознаграждение или пользуется другим способом увеличить своё финансовое положение. Это образует психологическое состояние, которое способствует развитию коррупции в украинской среде. Проще говоря, не все чиновники остаются честными и некоторые из них берут взятки, «кичась» этим.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее была новость о том, что Служба безопасности Украины задержала чиновника из Министерства обороны страны, который подозревается в краже полтора миллиарда гривен (около 40 миллиона долларов) на оптовой закупке артиллерийских снарядов.