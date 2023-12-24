Соответствующие иски, где политика обвиняют в содействии штурму Капитолия, поданы в 16 штатах. Истцы опираются на прецедент из Колорадо, где суд запретил Трампу участвовать в выборах.

Недавно была новость о том, что возможному кандидату от Республиканской партии в американские президенты Дональду Трампу ограничили право быть избранным в Колорадо в соответствии с решением Верховного суда штата. При таких обстоятельствах есть политик будет избираться на пост президента, его имя будет отсутствовать в бюллетенях этого штата, являющегося преимущественно демократическим.

Издание The New York Times, ссылаясь на базу данных правовой фирмы Lawfare, пишет, что в Соединённых Штатах Америки пытаются заблокировать участие Дональда Трампа в ещё 16 штатах. Соответствующие иски были поданы в суды, где политика обвиняют в косвенном участии в штурме Капитолия (призыву к участию), который расценивается как мятеж и является основанием для лишения гражданина права быть избранным на государственные посты.

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Причиной такой массовой подачи исков является прецедент, созданный судом из Колорадо. Если требования истцов будут удовлетворены и Трампа вычеркнут из избирательных бюллетеней в 16 штатах, это существенно ударит по его результатам на предстоящих в 2024 году президентских выборах.

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На текущий момент избирательный штаб политика пытается оспорить решение Верховного суда Колорадо в Верховном суде страны.