Пока точно непонятно, как это отразится на кандидатуре политика на президентских выборах

Верховный суд штата Колорадо принял решение об исключении экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа из списка кандидатов на президентских выборах в стране 2024 года. Этот вердикт отменит предыдущие постановления суда, разрешавшие политику участвовать в выборах, несмотря на его косвенное участие в событиях 6 января 2021 года, когда произошёл штурм Капитолия.

Колорадский суд решением большинства (4:3) считает, что Трамп подстрекал людей к участию в штурме правительственного здания, тем самым нарушив 14-ю поправку к американской конституции, которая запрещает избираться на государственные посты лицам, причастным к насильственным действиям против американского правительства (участие в мятеже, восстании).

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Стоит сразу отметить, что решение суда запрещает Трампу принимать участие в выборах в пределах Колорадо. То есть фактически коснётся оно только предварительных выборов (праймериза), а запретить участие в президентских выборах не выйдет. Хотя допускается, что если другие штаты пойдут по такому же пути, то это может привести к поражению политика на выборах. Связано это с тем, что суд запрещает экс-президенту появляться в избирательных бюллетенях и его сторонники из Колорадо не смогут отдавать голос в поддержку кандидатуры.

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Команда Дональда Трампа уже заявила, что решение суда ошибочное и они желают оспорить его в Верховном суде стране (на федеральном уровне).