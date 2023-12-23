Американские власти финансировали исследования питерских учёных на кошках, покупали аквариум для лобстеров в Пентагон и отсылали деньги не тем для, кого они были предназначены.

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол из Республиканской партии опубликовал ежегодный отчёт, в котором рассказал, как Соединённые Штаты Америки потратили почти 900 миллиардов долларов на не самые разумные цели. Он сразу отметил, что только 659 миллиардов долларов из них ушли на покрытие государственного долга, выросшего за 2023 год на 4 триллиона долларов.

Американский чиновник пишет о том, как американские власти профинансировали на 2,7 миллиона долларов учёных из Санкт-Петербурга для их исследований на кошках (животным проводили операции на мозге и ставили на беговые дорожки), 33,2 миллиона долларов получили Национальные институты здравоохранения для содержания обезьян-подопытных, ещё 6 миллионов долларов направили на развитие туристических проектов в Египте в рамках USAID. Он отметил, что некоторые из расходов произошли ещё в 2021 году, но данные о них обнародовали только сейчас.

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Помимо этого Пентагон получил аквариум для лобстеров за 8 тысяч долларов, но нанёс ущерб американскому бюджету ещё на 100 миллионов долларов из-за неправильного хранения газотурбинных двигателей и трансмиссий. Рекордный ущерб был доставлен по ошибке чиновников и служб, которые отправили 236 миллиардов долларов «не тем людям, в неверном объёме или на ошибочных основаниях»

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Стоит напомнить, что недавно принятый рекордный оборонный бюджет Армии Соединённых Штатов Америки составил 886 миллиардов долларов.