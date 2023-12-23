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Nacvark
Байден подписал военный бюджет США на $886 млрд., $800 млн. из которых достанутся Украине
Это рекордный бюджет на оборону страны.

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В пресс-службе Белого дома официально объявили о принятии законопроекта о бюджете Соединённых Штатов Америки на нужды национальной обороны (2024 год), который был подписан американским президентом Джо Байденом. Общая сумма в рамках бюджета составила 886,3 миллиардов долларов, сделав расходы на армию рекордными за историю страны.

Сам законопроект состоит из более чем трёх тысяч страниц. Он предполагает увеличение численности американской армии (за последние два десятилетия этого не происходило), а также укрепление позиции штатов в Индийско-Тихоокеанском регионе с целью сдерживания Китая. Новый бюджет даже предусматривает помощь Украине, правда, всего лишь на 800 миллионов долларов.

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Помимо этого новый бюджет предусматривает инвестирование денег в военно-промышленный комплекс, развитие разведывательных служб и реализацию профильных программ Пентагона.

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В Конгрессе законопроект восприняли достаточно положительно: Палата представителей одобрила его 14 декабря 310 голосами «За» и 118 «Против» (45 из них - демократы, 73 - республиканцы)

#россия #украина #нато #f-16
5
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