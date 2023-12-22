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Nacvark
NBC News: Наглость и шантаж Зеленского стал его главной ошибкой в общении с Западом
Наглая манера требовать сыграла злую шутку с украинским президентом.

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Ещё осенью была новость от The New York Times, что американский президент Джо Байден чувствовал себя в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским «сержантом снабжения», который получает приказы, хотя находится в ни в чём непринуждённой обстановке и может ответить отказом. Уже летом на саммите НАТО украинский президент получил замечание от министра из Великобритании, считающего, что украинские власти только просят, но при этом не благодарят. В ответ Зеленский записал обращение, где в кратком видео около двадцати раз поблагодарил союзников, по сути проявив хамство.

Издание NBC News пишет, что наглость и шантаж Зеленского стал его главной ошибкой в общении с Западом. В частности это стало понятно после его поездки в Соединённые Штаты Америки, где призывом «не предавать Украину» он, по мнению по мнению британского политолога Марка Галеотти, нанёс завуалированный удар по западным странам.

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Провалы в получении финансирования у западных стран сказываются и на доверии украинцам к политическому руководству, которое перестаёт воспринимать Владимира Зеленского как «чудотворца, способного решать все проблемы»

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Если изначально подобное поведение со стороны украинского президента сходило ему с рук, то сейчас на Западе возмущены, когда у них что-то требуют. Очевидно, что Зеленский рассчитывал на абсолютную поддержку со стороны западных стран, влиянию которым он добровольно и осознанно поддался.

#украина #зеленский
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