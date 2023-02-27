Издание The New York Times подготовило статью про отношения в прошлом году украинского президента Владимира Зеленского с американским президентом Джо Байденом. Изначально штаты не верили, что Украина сможет держаться и делали ставки на побег или убийство Зеленского. Однако стойкость Украины и отказ украинского президента покидать Киев сделали своё дело в построении дружелюбных отношений.
реклама
Несмотря на это, Байден был недоволен «хотелками» Зеленского, когда Соединённые Штаты Америки не успевали выделять первый пакет военной помощи, а им приходил список желаемого на второй. Байдена не устраивало, что Зеленский относился к нему не как к президенту Соединённых Штатов Америки, а «сержанту снабжения»
Существенный накал в отношениях между Байденом и Зеленским произошёл когда американский президент позвонил сообщить о выделении Украине одного миллиарда долларов, а в ответ получил ещё один список необходимого. Тогда он ответил Зеленскому, что «украинская сторона больше просит, чем благодарит».
В дальнейшем Байден сказал украинскому президенту, что на его месте, возможно, также само и вёл себя. The New York Times пишет, что для урегулирования отношений между президентами понадобилось чуть менее года, но это сыграло важную роль в их взаимопонимании. Так, например, на момент визита Байдена в Киев 20 февраля отношения президентов были достаточно фамильярными, чтобы задать вопрос: «как дети?»
Издание сообщает, что сейчас мнение Байден насчёт Зеленского изменилось, он видит в нём не комика без опыта государственной службы, а жёсткого политика. Интересным является разногласия в их образе жизни: один - 80-летний карьерист и ас государственной службы, другой - 45-летний актёр и комик. Первую свою присягу на верность штатам Байден произнёс за пять лет до рождения Зеленского.