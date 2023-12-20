Израильская армия контролирует около половины палестинских территорий.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о взятии Армией обороны страны (ЦАХАЛ) города Джебалия на севере секторе Газа. Таким образом израильская армия взяла под контроль практически все крупные города в северной части анклава, а её фактический контроль над палестинскими территориями составляет около 50%. Захваченный ЦАХАЛ палестинский город Джебалия.По словам израильского президента, намерения властей Израиля заключаются в том, чтобы взять под контроль весь сектор Газа. На текущий момент палестинские силы вынуждены отступать с ряда позиций, что продолжается на протяжение всей наземной операции в анклаве. Интерактивная карта боевых действий по данным Liveuamap.

Последнее обновление: 20/12/2023 01:00:00.Стоит напомнить, что израильские власти планируют установить в секторе Газа режим, при котором существование палестинского государства не будет представлять угрозу для Израиля, в том числе пройдёт полная демилитаризация анклава. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже говорил ранее, что ни ХАМАС, ни ФАТХ не получат власть после завершения наземной операции.