Недавно в стране осуществили запуск МБР «Хвасон-18»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время встречи с личным составом 2-й краснознамённый ротой, участвовавшей в недавнем учебном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», способной нести ядерные боеголовки, заявил, что КНДР без промедлений используют ядерное оружие в случае провокации со стороны стратегических противников. Учитывая политику северокорейских властей, их буквально везде окружают враги.

В Центральном телеграфном агентстве Северной Кореи (ЦТАК) сообщили, что Ким Чен Ын был восхищён работой подразделения, продемонстрировавшего высокую манёвренность и способность к быстрым атакам на учениях по запуску ракет. Как раз таки боеготовностью роты он объяснил готовность КНДР без промедлений атаковать противника.

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Стоит напомнить, что 18 декабря в Северной Корее испытали вышеупомянутую ракету «Хвасон-18», назвав это ответом на враждебные действия Соединённых Штатов Америки и Южной Кореи. За 4 415 секунд северокорейская ракета пролетела 1 002,3 километра при высоте полёта 6,518 километров, попав в обусловленную точку. Японские власти тогда сообщили о падении ракеты в 20 километрах от острова Хоккайдо.



