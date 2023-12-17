Это назвали мягкой «мобилизацией»

Пока в ряде украинских областей проводится принудительная мобилизация с затаскиванием граждан в микроавтобусы для доставки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы), во Львове начали «мягкую мобилизацию»

В рамках этого мероприятия военнообязанных встречают сотрудники военкоматов и представители десантно-штурмовых войск, рассказывающие мужчинам и женщинам о всех преимуществах службы в Вооружённых силах Украины. Такая агитация направлена на то, чтобы увеличить количество граждан, желающих добровольно записаться в ряды украинской армии. С агитацией военной службы посетили и аптечных работниковНасколько подобные агитационные работы будут актуальны - непонятно, ведь все украинцы, желавшие добровольно записаться на службу в армии или отправиться в зону боевых действий, сделали это ещё в первые дни или месяцы после начала военной фазы российско-украинского конфликта.

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При текущих обстоятельствах в Украине осуществляют максимальные мобилизационные меры, забирая военнообязанных граждан с ресторанов, спортзалов и даже магазинов. И даже в такой ситуации законодатели готовы принять новый законопроект, расширяющий круг лиц, подлежащих мобилизации.