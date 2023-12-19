У Джо Байдена нет шансов оказать помощь украинской армии без поддержки республиканцев.

Украинский военный, журналист и политолог Кирилл Сазонов в интервью каналу Politeka заявил, что действующий американский президент Джо Байден может попытаться «продать» своим избирателям поражение Украины, чтобы заручиться поддержкой большего числа электората на предстоящих выборах осенью 2024 года.

Сазонов обеспокоен, что Байден может накануне выборов сподвигнуть украинских властей к заключению мирного соглашения с Россией, тем самым подняв свои рейтинги. Он также подчеркнул, что без поддержки республиканских сил американский президент не в состоянии оказать помощь Украине.

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Учитывая, что администрация Джо Байдена продолжает предпринимать все возможные попытки помочь украинской армии в боевых действия, такая теория кажется сомнительной. Тем более если учесть, что украинские власти принципиально отказываются идти на компромиссы перед Россией, даже если это будет стоить человеческих жизней в большем количестве, чем сейчас.

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Стоит напомнить, что вчера Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине, который станет последним из-за нехватки ресурсов, то есть ассигнованных Конгрессом финансовых средств на поддержку украинцев.