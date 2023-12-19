Переговоры набрали обороты слишком поздно.

Недавно стало известно, что Белый дом заявил о готовности пойти на уступки перед республиканскими силами, ужесточив миграционную политику Соединённых Штатов Америки в обмен на утверждение пакета финансирования на 109 миллиардов долларов, куда входит в том числе помощь Украине и Израилю.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер подчеркнул, что работа ещё не завершена, но обсуждение идёт в правильном направлении, а сам он воодушевлён достигнутым прогрессом. Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл также сообщил, что минувшие выходные сказались положительно на соглашении о пограничной безопасности.

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Тем не менее голосовать по продолжению военной помощи Украине будут, скорее всего, уже в следующем году. Спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон считает, что в Белом доме слишком поздно одумались и договариваться надо было раньше, сейчас же обсуждение займёт время.

Издание NBC News, ссылаясь на свои источники среди конгрессменов, подтверждает это. Республиканец из Сената Линдси Грэм, неоднократно высказывающийся в поддержку Украину и активно выступающий против России, в интервью изданию рассказал, что демократы и республиканцы и близко не находятся к заключению соглашения, поэтому вопрос переносится на следующий год.

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В этом месяце американское правительство объявит о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним. Больше ассигнованных Конгрессом денег на поддержку украинцев у Белого дома нет.