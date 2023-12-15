Связано это с тем, что остальные 26 стран поддержали интеграцию украинцев в европейское общество и венгерский премьер решил им не мешать.

Глава Европейского совета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита лидеров стран Европейского союза заявил, что европейские лидеры приняли решение о запуске переговорного процесса по поводу вступления Украины и Молдовы в союз. Помимо этого Грузии был предоставлен статус кандидата в члены Европейского союза.

Такое решение позволяет Европейской комиссии начать подготовку технических деталей для переговоров с Украиной о её возможном вступлении в Европейский союз. Это называется переговорной рамкой и если Украина будет признана соответствующей всем необходимым критериям, следующее голосование по членству состоится весной 2024 года.

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В то же время советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан считает, что своим уходом из зала голосований Виктор Орбан решил не мешать другим 26 странам совершать ошибку. Он также добавил, что в будущем для вступления Украины в Европейский союз необходимо будет провести ещё порядка 70 раундов, требующих единогласного одобрения в Европейском совете.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что нерешительность Европейского совета касаемо вступления Украины в союз может иметь последствия. После принятия положительного решения по его стране он сообщил, что это победа для украинцев и европейцев.