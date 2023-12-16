Чиновник считает это серьёзной угрозой.

Андрей Худолеев, являющийся заместителем председателя Совета Ассамблеи народов России и членом Совета по межнациональным отношениям при российском президенте, на своём выступлении в Курганской области заявил, что эльфы представляют серьёзную угрозу.

По словам российского чиновника, в каждом из регионов находятся учителя, которые рассказывают о учениках, всерьёз решивших заняться изучением эльфийского языка. Более того, он напомнил, что по данным переписи около 12 тысяч россиян считают себя эльфами.

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Худолеев объяснил, что российская конституция даёт человеку право на самоопределение национальности. Иначе говоря, если человек считает себя представителем эльфийской народности, значит он и принадлежит к ней. По этой причине чиновник не играет в «игрушки» (скорее всего, имеется в виду те, где фигурируют эльфы), а саму проблему считает серьёзной угрозой.

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Ещё в 2021 году тогдашний глава Федеральной службы государственной статистики («Росстат») Павел Малков рассказал, что инновации переписи предусматривают возможность для россиян называть себя как угодно, будь то эльфом, орком, хоббитом, гоблином или печенегом.