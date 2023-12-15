Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Издание Bild пишет, что шестая коллегия Высшего суда Берлина начала судебный процесс над 52-летним полковником Федеральной разведывательной службы Германии (BND), возглавляющим отдел безопасности разведки, Карстеном Л.

По версии обвинения, немецкий разведчик совершил государственную измену, разгласив государственную тайную российским спец. службам вместе с экс-рядовым Бундесвера Артуром Э., торгующим алмазами. Предполагается, что судебный процесс затянется до лета, так как по делу уже составлено 40 томов, по которым проведут 51 заседание.

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Сообщается, что обвиняемый продал Федеральной службе безопасности России разведывательные данные об Украине, за что ему выплатили 800 тысяч евро. В немецкой спец. службе это расценили как самый серьёзный случай государственной измены, не имеющий аналог за историю Федеративной республики Германия и не поддающийся измерению в степени ущерба.

Немецкая BND охотилась за Карстеном Л. порядка недели и благодаря информации от спец. служб дружественного государства смогла задержать его к 21 декабря 2022 года.

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Сам обвиняемый отказывается давать показания, продолжая получать от государства зарплату в 7,6 тысяч евро в месяц. Его коллеги предполагают, что на государственную измену разведчика подтолкнуло несогласие с миграционной и экономической политикой немецких властей.