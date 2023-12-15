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В конце ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины проведут работу по установлению оборонительных сооружений и фортификации на всех основных направлениях, а также оградят границу с Россией и Белоруссией от возможного наступления.
Командующий группировкой войск Вооружённых сил Украины «Север» генерал-лейтенант Сергей Наев опубликовал видео, на котором запечатлено, как украинская армия устанавливают в несколько рядов противотанковые надолбы, более известные как «зубы дракона»
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Благодаря этому можно воспрепятствовать прохождению вражеской бронетехники, в частности тяжёлой техники - танков, самоходных артиллерийских установок и прочего.
Помимо этого на видео видно, как украинские военные роют траншеи. Украинский генерал отметил, что в северной операционной зоне ситуация стабильная и контролируемая, однако на самых опасных направлениях полным ходом оборудуют рубежи и позиции первой и второй полосы обороны.
Подобная работа уже была проведена в Киеве и области. Гава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщал о возведении нескольких оборонительных рубежей суммарной протяжённостью ~1 тысяча километров. На территории четырёх украинских областей уже установлено порядка 500 тысяч мин.