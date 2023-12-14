Страна вернётся в состояние первых дней боевых действий, когда армии приходилось тяжелее всего.

Украинского президента Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло спросили, как отразится прекращение военной помощи от Европейского союза и Соединённых Штатов Америки на Украину и стоит ли в таком случае ждать победу.

Зеленский напомнил, что в течение первых дней боевых действия украинские власти остались наедине и это было крайне тяжело. Он признал, что на Западе могли видеть, как украинские территории чуть полностью не перешли России, но в конечном итоге правительство не выехало и приняло этот бой.

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Украинский президент считает, что при раскладе с прекращением поддержки от Запада, Украина вернётся как раз таки в те времена. Он добавил, что если государство не хочет терять много людей, безусловно нужно сделать так, чтобы был мощный щит обороны, начиная с самолётов, заканчивая артиллерией.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что одержать победу без помощи нельзя. Однако и проиграть украинцы даже в такой ситуации не могут, так как потеряют своё государство.

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На текущий момент в Конгрессе по-прежнему не могут согласовать дальнейшее финансирование украинского государства. Уже совсем скоро конгрессмены уходят на рождественские каникулы и переговоры по этому вопросу возобновятся в лучшем случае в середине января.