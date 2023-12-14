Немецкий концерн продолжает сотрудничество с украинской армией.

Вступление

Немецкий концерн Rheinmetall продолжает развивать своё сотрудничество с украинскими властями и армией соответственно. Компания даже согласилась построить на украинских территориях завод по производству бронетехники вопреки рискам российских атак на него. В этот раз стало известно, что Украина получил новейшие десантные машины немецкого производства.

Речь о авиадесантных автомобилях Caracal («Каракал» или «Степная рысь»), которые не имеет ни одна из стран мира. При этом бронетехника является востребованной: в Германии уже сообщили о планах закупить 2 тысяч таких машин, а в Нидерландах ещё более 1 тысячи единиц техники.

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Тактические машины Caracal сконструированы на базе немецкого люксового внедорожника Mercedes-Benz G-Сlass и предназначены для эффективной транспортировки техники американскими транспортно-грузовыми вертолётами и самолётами CH-53K King Stallion и CH-47F Chinook как во внутренних грузовых отсеках, так и на внешних подвесках геликоптера.

Технические особенности

Утверждается, что бронеавтомобиль создан по модульному принципу, позволяющему изменять его конструкцию и комбинировать в зависимости от задач, начиная от установки пулемётов, противотанковых ракетных комплексов, малокалиберных орудий, модернизации дополнительными элементами защиты от баллистики, заканчивая использованием в медицинских, боевых инженерных миссиях, применения для решения логистических задач.

Caracal оснащён шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 183 кВт (249 л.с.), который позволяет автомобилю развивать скорость до 140 километров в час. В сочетание с полным приводом 4x4 эти внедорожники обладают высокой проходимостью по бездорожью: способны подниматься на 60% подъёмы, пересекать препятствия высотой до 33 см и преодолевать траншеи глубиной до полуметра.

Ещё одной полезной функцией Caracal является фирменная система защиты ROSY, созданная компанией Rheinmetall. Бронированные машины способны мгновенно создавать многоспектральный дымовой занавес площадью 90 квадратных метров, что позволяет защититься от атак со стороны вражеского оружия, требующего точного наведения. Кроме того, бронемашина может использовать светозвуковые гранаты.

Соответствие украинским нуждам

Учитывая, что сейчас наступательные возможности украинской армии фактически исчерпаны, а также возникли сложности в согласовании Конгрессом Соединённых Штатов Америки нового финансирования для Украины, применение техники за её основной задачей - проведение специальных авиадесантных операций - невозможно.

Вполне вероятно, что украинские военные найдут другое применение бронеавтомобилям, однако, скорее всего, немецкий концерн решил в очередной раз совместить помощь украинской армии с собственными интересами, протестировав новую технику в условиях реальных боевых действий.

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Ранее уже была новость о том, что Вооружённые силы Украины стали первыми эксплуатантами систем противовоздушной обороны Skynex и Skyranger.