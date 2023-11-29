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Вступление
С начала боевых действий на украинских территориях Вооружённые силы Украины оказались в ситуации, когда их советские зенитно-ракетные комплексы слишком устарели для отражения ударов российских ракет. Как итог, в первый месяц боевых действий страна получила существенные повреждения и её собственный устаревший военно-промышленный комплекс, большая часть военных складов - были уничтожены.
Всё это указало на необходимость получения систем противовоздушной обороны и шаг за шагом украинская армия смогла добиться получения американских комплексов Patriot, немецких IRIS-T и другой техники. При этом необходимость поставок новых систем и боеприпасов к ним остаётся актуальной по сей день.
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К концу февраля 2023 года появилась информация от Rheinmetall, что Украина получит системы противовоздушной обороны Skynex и Skyranger, которые вовсе не ждала. Более того, технику представили миру совсем недавно - в 2021 году, а украинская армия стала первой её страной-эксплуатантом. В интернете нет ни одного подтверждённого кадра с использованием немецких систем, хотя некоторые украинские издания утверждают, что недавно в Киеве всё-таки «засветили» работу Skynex или Skyranger.
Внешне трассеры напоминают те, которые исходят от боеприпасов зенитных самоходных установок Gepard, однако отмечается, что их пушки не оборудованы системами программируемого подрыва.
Сотрудничество Украины с Rheinmetall
Украинские власти неоднократно шли на контакт с руководством немецкого концерна Rheinmetall, а его Генеральный директор Армин Паппергер сообщал о необходимости оказывать поддержку стране и далее. Именно эта немецкая компания является крупнейшим производителем военной техники в Германии, производящим зенитные самоходные установки Gepard, танки Leopard и другое оружие, известное по боевым действиям на украинских территориях.
В 2023 году украинское правительство поняло, что необходимо налаживать производство оружия на своих территориях, а не брать его за океаном. Уже в марте того же года Армин Паппергер рассказал немецкой газете Rheinische Post о своих планах построить на украинских территориях танковый завод. По его расчётам, строительство завода обойдётся примерно в 200 миллионов евро и он будет защищён средствами противовоздушной обороны от налётов российской авиации.
Немецкий танковый завод в Украине должен производить до 400 новейших танков Panther KF51, представленных в июне 2022 года. Примечательным является то, что украинская армия также может стать первой страной, которая взяла на вооружение новые «пантеры», хотя танками несомненно в будущем вооружат Бундесвер.
Всё это говорит о том, что немецкая компания и украинские власти нашли общий язык, извлекая из своего союза обоюдную выгоду.
Зенитная самоходная установка (ЗСУ) Skynex 35mm
Skynex был представлен концерном Rheinmetall в 2021 году как зенитная самоходная установка, оборудованная нарезной автоматической пушкой Oerlikon Mk3 под калибр 35-мм AHEAD.
Снаряд AHEAD калибра 35-мм представляет из себя разработку дочерней компании Rheinmetall - Oerlikon Contraves, которая обозначает его, как боеприпас «кинетической энергии с временным взрывателем» или же снаряд программируемого (воздушного) подрыва малокалиберных артиллерийских систем.
Комплекс установлен на военный грузовик Rheinmetall MAN с колёсной базой 6 х 6. Производитель предусматривает эксплуатации комплекса в других вариациях, в том числе как стационарного орудия.Основным назначением зенитной самоходной установки является прикрытие военных баз, объектов инфраструктуры, аэродромов от различного рода авиации противника, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.
Скорострельность установленной на технике пушки составляет 1 тысячу выстрелов в минуту. Комплекс оснащён активным X-диапазонным радаром X-TAR3D с дальностью от 20 до 50 километров, предназначенным для обнаружения целей. Имеется возможность подключать к комплексу дополнительное оборудование, такое как сторонние совместимые радары, сенсоры или до четырёх дополнительных дистанционно управляемых пушек калибра 35-мм.
Турельная установка Skyranger 30
Как и зенитная самоходная установка Skynex, данный тип турели представляет из себя башенную систему противовоздушной обороны малой дальности, представленную также в 2021 году. Орудие выполняют задачу по обеспечению наземных подразделений мобильной системой, способной поражать неподвижные и винтокрылые мобильные аппараты, беспилотники групп I, II и барражирующие боеприпасы, крылатые ракеты.
В отличие от Skynex, данная установка получила востребованность среди европейских стран, хотя ни одна из них официально не является эксплуатантом. Известно, что в покупке немецкой турели заинтересована Германия, Великобритания, Венгрия и Дания.
На установке базируется модифицированная версия 30-мм пушки Oerlikon KCA, используемая на шведском истребителе Saab 37 Viggen, под названием KCE. Хотя эффективная дальность стрельбы меньше, чем у Skyranger 35 (устаревшая версия 2004 года), и составляет три километра, она имеет более высокую скорострельность - 1,2 тысячи выстрелов в минуту.
Skyranger 30 сохраняет способность подниматься на высоту 85 градусов для борьбы с терминальными пикирующими целями. Орудие стреляет 30-мм фугасным боеприпасом на основе ранее упомянутых 35-мм AHEAD, содержащим 160 вольфрамовых баллонов весом 1,25 грамма каждый и общей полезной нагрузкой 200 грамм, который программируется по времени при выходе из дула, чтобы раскрыться перед целью и сформировать смертоносный конус.
Дополнительно турель предусматривает две установки ROSY (Быстрая система создания дымовой завесы) с девятью многоспектральными дымовыми гранатами и люк в верхней части корпуса, который позволяет командиру машины наблюдать за полем боя снаружи, и коаксиально установленный пулемет слева от основного орудия для использования как средство дополнительной обороны.
В конце 2021 года компания Rheinmetall представила высокоэнергетический лазер Skyranger 30, предназначенный для повышения способности системы нейтрализовать небольшие цели на большей дальности и при меньших затратах. Начальный уровень мощности составляет 20 кВт, при этом ближайшая цель - увеличить его до 50 кВт, а идеальная цель - до 100 кВт.
Заключение
Учитывая, что новые средства противовоздушной обороны не стоят на вооружение ни одной из армий мира, а лояльное к Украине руководство немецкого концерна Rheinmetall выбрало именно украинскую армию, как первую страну для поставок, можно предположить, что таким образом технику испытывают для дальнейшего вооружения Бундесвера и других армий.
Такой расклад вполне очевиден, учитывая, что в текущих обстоятельствах российско-украинский конфликт представляет из себя идеальный пример полномасштабных боевых действий, в ходе которых всплывают все плюсы, недостатки и нюансы эксплуатации техники в экстремальных условиях. Стоит напомнить, что именно во время боевых действий на украинских территориях стал известен главный недочёт буксируемой артиллерийской системы M777, на передислокацию которой, как оказалось, нужно слишком много времени и с большой вероятностью после первого же залпа противник сможет организовать ответный удар по позиции операторов американской артиллерии.
Скрытое количество поставленной техники лишь подтверждает всё вышесказанное. Украинские военные смогут протестировать для немецкого концерна новое оружие, в то же время без сомнений извлечь из него пользу в отражении российских воздушных атак.