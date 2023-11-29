Украинская армия получила средства противовоздушной обороны от немецкой компании Rheinmetall и, по всей видимости, тестирует их для немцев.

Вступление

С начала боевых действий на украинских территориях Вооружённые силы Украины оказались в ситуации, когда их советские зенитно-ракетные комплексы слишком устарели для отражения ударов российских ракет. Как итог, в первый месяц боевых действий страна получила существенные повреждения и её собственный устаревший военно-промышленный комплекс, большая часть военных складов - были уничтожены.

Всё это указало на необходимость получения систем противовоздушной обороны и шаг за шагом украинская армия смогла добиться получения американских комплексов Patriot, немецких IRIS-T и другой техники. При этом необходимость поставок новых систем и боеприпасов к ним остаётся актуальной по сей день.

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К концу февраля 2023 года появилась информация от Rheinmetall, что Украина получит системы противовоздушной обороны Skynex и Skyranger, которые вовсе не ждала. Более того, технику представили миру совсем недавно - в 2021 году, а украинская армия стала первой её страной-эксплуатантом. В интернете нет ни одного подтверждённого кадра с использованием немецких систем, хотя некоторые украинские издания утверждают, что недавно в Киеве всё-таки «засветили» работу Skynex или Skyranger.

Применение зенитных осколочно-фугасных снарядов с программируемым подрывом в КиевеВнешне трассеры напоминают те, которые исходят от боеприпасов зенитных самоходных установок Gepard, однако отмечается, что их пушки не оборудованы системами программируемого подрыва.

Сотрудничество Украины с Rheinmetall

Украинские власти неоднократно шли на контакт с руководством немецкого концерна Rheinmetall, а его Генеральный директор Армин Паппергер сообщал о необходимости оказывать поддержку стране и далее. Именно эта немецкая компания является крупнейшим производителем военной техники в Германии, производящим зенитные самоходные установки Gepard, танки Leopard и другое оружие, известное по боевым действиям на украинских территориях.

В 2023 году украинское правительство поняло, что необходимо налаживать производство оружия на своих территориях, а не брать его за океаном. Уже в марте того же года Армин Паппергер рассказал немецкой газете Rheinische Post о своих планах построить на украинских территориях танковый завод. По его расчётам, строительство завода обойдётся примерно в 200 миллионов евро и он будет защищён средствами противовоздушной обороны от налётов российской авиации.

Немецкий танковый завод в Украине должен производить до 400 новейших танков Panther KF51, представленных в июне 2022 года. Примечательным является то, что украинская армия также может стать первой страной, которая взяла на вооружение новые «пантеры», хотя танками несомненно в будущем вооружат Бундесвер.

Всё это говорит о том, что немецкая компания и украинские власти нашли общий язык, извлекая из своего союза обоюдную выгоду.

Зенитная самоходная установка (ЗСУ) Skynex 35mm

Skynex был представлен концерном Rheinmetall в 2021 году как зенитная самоходная установка, оборудованная нарезной автоматической пушкой Oerlikon Mk3 под калибр 35-мм AHEAD.

Снаряд AHEAD калибра 35-мм представляет из себя разработку дочерней компании Rheinmetall - Oerlikon Contraves, которая обозначает его, как боеприпас «кинетической энергии с временным взрывателем» или же снаряд программируемого (воздушного) подрыва малокалиберных артиллерийских систем.

Комплекс установлен на военный грузовик Rheinmetall MAN с колёсной базой 6 х 6. Производитель предусматривает эксплуатации комплекса в других вариациях, в том числе как стационарного орудия. Система управления Skynex 35mmОсновным назначением зенитной самоходной установки является прикрытие военных баз, объектов инфраструктуры, аэродромов от различного рода авиации противника, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Скорострельность установленной на технике пушки составляет 1 тысячу выстрелов в минуту. Комплекс оснащён активным X-диапазонным радаром X-TAR3D с дальностью от 20 до 50 километров, предназначенным для обнаружения целей. Имеется возможность подключать к комплексу дополнительное оборудование, такое как сторонние совместимые радары, сенсоры или до четырёх дополнительных дистанционно управляемых пушек калибра 35-мм.

Турельная установка Skyranger 30

Как и зенитная самоходная установка Skynex, данный тип турели представляет из себя башенную систему противовоздушной обороны малой дальности, представленную также в 2021 году. Орудие выполняют задачу по обеспечению наземных подразделений мобильной системой, способной поражать неподвижные и винтокрылые мобильные аппараты, беспилотники групп I, II и барражирующие боеприпасы, крылатые ракеты.

В отличие от Skynex, данная установка получила востребованность среди европейских стран, хотя ни одна из них официально не является эксплуатантом. Известно, что в покупке немецкой турели заинтересована Германия, Великобритания, Венгрия и Дания.

На установке базируется модифицированная версия 30-мм пушки Oerlikon KCA, используемая на шведском истребителе Saab 37 Viggen, под названием KCE. Хотя эффективная дальность стрельбы меньше, чем у Skyranger 35 (устаревшая версия 2004 года), и составляет три километра, она имеет более высокую скорострельность - 1,2 тысячи выстрелов в минуту.

Skyranger 30 сохраняет способность подниматься на высоту 85 градусов для борьбы с терминальными пикирующими целями. Орудие стреляет 30-мм фугасным боеприпасом на основе ранее упомянутых 35-мм AHEAD, содержащим 160 вольфрамовых баллонов весом 1,25 грамма каждый и общей полезной нагрузкой 200 грамм, который программируется по времени при выходе из дула, чтобы раскрыться перед целью и сформировать смертоносный конус.

Дополнительно турель предусматривает две установки ROSY (Быстрая система создания дымовой завесы) с девятью многоспектральными дымовыми гранатами и люк в верхней части корпуса, который позволяет командиру машины наблюдать за полем боя снаружи, и коаксиально установленный пулемет слева от основного орудия для использования как средство дополнительной обороны.

В конце 2021 года компания Rheinmetall представила высокоэнергетический лазер Skyranger 30, предназначенный для повышения способности системы нейтрализовать небольшие цели на большей дальности и при меньших затратах. Начальный уровень мощности составляет 20 кВт, при этом ближайшая цель - увеличить его до 50 кВт, а идеальная цель - до 100 кВт.

Заключение

Учитывая, что новые средства противовоздушной обороны не стоят на вооружение ни одной из армий мира, а лояльное к Украине руководство немецкого концерна Rheinmetall выбрало именно украинскую армию, как первую страну для поставок, можно предположить, что таким образом технику испытывают для дальнейшего вооружения Бундесвера и других армий.

Такой расклад вполне очевиден, учитывая, что в текущих обстоятельствах российско-украинский конфликт представляет из себя идеальный пример полномасштабных боевых действий, в ходе которых всплывают все плюсы, недостатки и нюансы эксплуатации техники в экстремальных условиях. Стоит напомнить, что именно во время боевых действий на украинских территориях стал известен главный недочёт буксируемой артиллерийской системы M777, на передислокацию которой, как оказалось, нужно слишком много времени и с большой вероятностью после первого же залпа противник сможет организовать ответный удар по позиции операторов американской артиллерии.

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Скрытое количество поставленной техники лишь подтверждает всё вышесказанное. Украинские военные смогут протестировать для немецкого концерна новое оружие, в то же время без сомнений извлечь из него пользу в отражении российских воздушных атак.