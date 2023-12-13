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Nacvark
Совбез Украины: Устаревшие методички НАТО не работают, контрнаступление провалилось
Надежды были, но они не оправдались - отметил секретарь ведомства Алексей Данилов.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что украинское контрнаступление провалилось, хотя действительно были надежды, которые попросту не оправдались. Он также добавил, что ситуация на поле боя сложная, устаревшие учебники НАТО по ведению боевых действий не работают и их нужно отправить обратно в архивы.

По мнению украинского чиновника, основная причина провала контрнаступления - излишний оптимизм со стороны украинского командования. Он подчеркнул, что все люди иногда совершают ошибки и нельзя всю жизнь быть отличником.

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Что касается отказа Конгресса согласовать финансирования Украины за счёт бюджета Соединённых Штатов Америки, то тут Данилов не видит трагедии и надеется, что хоть какое-то финансирование обязательно поступит на украинские военные нужды.

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Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что задержка американского финансирования может привести к утрате украинской армией контроля над территориями, а то и вовсе до поражения перед Россией.

#украина #данилов
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