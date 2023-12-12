Украинский экс-депутат был убит в Подмосковье.

Некоторое время назад была новость о том, что пророссийский политик из Украины Илья Кива, прошедший путь от членства в «Правом секторе» до партии кума российского президента Владимира Путина «Оппозиционная платформа - За жизнь», был убит в коттеджном посёлке в Одинцово (Подмосковье) на снегу около территории парковой зоны отеля «Величъ Кантри Клаб»

Предполагалось, что за организацией убийства могла стоять Служба безопасности Украины. Украинское издание «УНИАН», ссылаясь на своего источника в украинской спец. службе, подтвердило, что маршруты передвижения распорядок дня и привычки политика уже давно изучались.

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В Службе безопасности Украины официально прокомментировали свою причастность к ликвидации Ильи Кивы по многочисленным запросам средств массовой информации. В опубликованном комментарии цитируют главу службы Василия Малюка, который когда-то ранее говорил: смерть - это единственная перспектива, которую мы можем предложить россиянам и их пособникам» и отмечают, что ситуация с ликвидацией пророссийского политика лишь подтвердила эти слова.

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В украинском правоохранительном ведомстве добавили, что все детали о спец. операциях службы будут обнародованы после завершения боевых действий.