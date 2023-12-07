Его ликвидировали в Подмосковье с помощью стрелкового оружия.

Вчера появилась информация о том, что окровавленный труп бывшего украинского депутата Ильи Кивы нашли в коттеджном посёлке в Одинцово (Подмосковье) на снегу около территории парковой зоны отеля «Величъ Кантри Клаб». Украинская служба BBC, основываясь на источники в правоохранительных органах, писала, что чиновника ликвидировали из стрелкового оружия и за этим могла стоять Служба безопасности Украины.

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил гибель экс-депутата в Подмосковье. Он отметил, что справедливость всё-таки восторжествовала и такая участь ждёт всех предателей Украины.

реклама

Илья Кива в 2014 году состоял в политической партии «Правый сектор», но в один момент решил сменить одеяние украинского националиста на пророссийского политика в Украине, возглавив Социалистическую партию Украины, а после вступив в пророссийскую партию «Оппозиционная платформа - За жизнь», сооснователем которой является кум Путина Виктор Медведчук.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Бывший украинский депутат покинул Украину в января 2022 года, заявив, что возвращаться в страну не планирует. В середине февраля он обратился к украинскому президенту с использованием ненормативной лексики и добавил, что не собирается воевать с русскими, если Россия войдёт на украинские территории.