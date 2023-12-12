Их использовали израильские военные на юге Ливана и в секторе Газа.

Издание The Washington Post сообщает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использовала в своих обстрелов южной части Ливана боеприпасами с белым фосфором, поставленные Соединёнными Штатами Америки. Данные основываются на анализе обломков снарядов и фотоснимков.

The Washington Post утверждают, что их сотрудник обнаружил фрагменты трёх артиллерийских снарядов калибра 155-мм в небольшой деревне на юге Ливана. Обстрел деревни привёл к сожжению по меньшей мере четырёх домой. Маркировка обнаруженных снарядных гильз указывает на то, что это произведённые американскими компаниями боеприпасы 1989 и 1992 годов.

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Некоторые опознавательные знаки на боеприпасах наводят на содержание белого фосфора, а видеозаписи обстрелов Дейры (16 октября), заснятые правозащитным объединением Amnesty International, демонстрируют факт использования снарядов, оставляющих дымные следы.

Предоставленные американцами боеприпаса запрещается использовать в местах проживания гражданского населения согласно конвенции о «негуманном» оружии (III протокол)

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Первые сообщения о применении Израилем снарядов с белым фосфором позвучали от Министерства иностранных дел Палестины 11 октября. Однако официальный представитель Генерального секретаря Организации объединённых наций (не поддерживает действия Израиля) Стефан Дюжаррик заявил об отсутствии у организации доказательств, подтверждающих применение боеприпасов с белым фосфором.