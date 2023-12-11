Политики обсудят совместные усилия их стран в следующем году

Вчера украинский президент Владимир Зеленский посетил Аргентину, где принял участие в инаугурационном процессе аргентинского избранника Хавьера Милейя. Помимо встречи с новым президентом аргентинского государства, Зеленский успел перекинуться словами с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, предположительно обсудив членство Украины в Европейском союзе.

Сейчас же стало известно, что американский президент Джо Байден пригласил украинского лидера в Вашингтон для разговора. В Соединённые Штаты Америки Зеленский отправится сразу же после завершения своего визита в Аргентину.

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По официальным данным, политики обсудят продолжение сотрудничества между их странами в военной сфере, в частности по развитию совместных проектов по производству оружия, а также дальнейшую координацию усилий в следующем году. Издание Reuters пишет, что украинский президент успеет выступить и перед полным составом Сената 12 декабря, куда его пригласил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Митч Макконнелл и лидер демократического большинства Чак Шумер.

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На данный момент Конгресс так и не согласовал голосование по продлению финансирования Украины за американские деньги на следующий год.