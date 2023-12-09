Но для этого нужно пережить 2024 год

Вследствие неудачного летнего контрнаступления и трудностей с поставками западного вооружения, Украина вынуждена перейти на оборону для противодействия российской армии. По мнению авторов из The Wall Street Journal, в случае благоприятного развития событий украинская армия могла бы снова перейти к наступлению уже весной 2025 года.

В настоящее время негативно складывается несколько факторов: неудачное контрнаступление летом, остановка возможной американской поддержки из-за политических разногласий в Конгрессе Соединённых Штатах Америки, недостаток коллективных усилий со стороны Европейского союза для военной поддержки Украины и развитие России в военном направлении.

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В статье говорится, что Россия продолжает оказывать давление на Украину, не отступая от поставленных целей. Отмечается и то, что ещё в начале боевых действий была речь о длительных боях, но украинские успехи осенью 2022 года (контрнаступление в Херсонской области, Харьковская операция и другое) создали иллюзию скорого разрешения конфликта.

«Сейчас нам необходимо понимать, что это долгий конфликт», - утверждает анонимный европейский дипломат в интервью The Wall Street Journal.

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Западные стратеги рассматривают как лучший сценарий - восстановление потенциала украинской армии после провальных наступательных операций в следующем году, если Запад сможет поддерживать военные усилия по оказанию помощи Украине. Другой расчёт берётся на то, что российская армия, пытающаяся перехватить инициативу, может также исчерпать свои ресурсы в следующем году, как это произошло с Украиной этим летом.