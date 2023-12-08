Компания уже пытается наладить производство бронетехники на украинских территориях.

Недавно была новость о том, что немецкий концерн Rheinmetall планирует уже в следующем году наладить производство бронетехники на украинских территориях. По началу речь идёт о бронетранспортёрах и боевых машин пехоты, для сборки которых будут переоснащены старые советские заводы.

Издание The Wall Street Journal пишет о том, что дальнейшими амбициями для немецкого концерна будет производство новейших танков Panther KF51 («Пантера»), которые на текущий момент не стоят на вооружении ни одной из стран мира. При хорошем раскладе немцы смогут производить в Украине до 400 основных боевых танков в год.

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Генеральный директор компании Армин Паппергер также отметил тот факт, что производство оружия на украинских территориях будет обходиться концерну дешевле, нежели если бы очередной завод строился в Европе. Связано это с низкими затратами на рабочую силу и партнёрством с украинским объединением оборонно-промышленного комплекса «Укроборонпром»

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На текущий момент Rheinmetall уже наладили ремонт западной бронетехники на украинских территориях, которое до этого вывозили в Европу.