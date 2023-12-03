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Nacvark
Немецкий концерн Rheinmetall наладит первое производство бронетехники в Украине уже в 2024 году
Компания планирует производить бронетранспортёры Fuchs и машины пехоты Lynx.

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Генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью WirtschaftsWoche заявил, что их компания планирует наладить производство своей бронетехники на украинских территориях уже в следующем году. Будут заключены контракты на производство бронетранспортёров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx. Оба броневика стоят на эксплуатации ряда стран, но именно Lynx предстал перед публикой относительно недавно - в 2016 и 2018 году (разные модификации)

Паппергер озвучил сроки подписания контрактов с Украиной и звучат они вполне реалистично: «<...> мы хотим иметь первый полноприводный автомобиль в Украине примерно через 6-7 месяцев, а первый Lynx – через 12-13 месяцев»

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Предполагается, что производить первые Fuchs будут с конца следующего лета, а Lynx с лета 2025 года. Глава компании отметил, что десять единиц Lynx уже производятся в Украине, Германии и Венгрии, но после истечения вышеуказанных сроков бронетехника будет производится в значительном количестве и полностью на украинских территориях.

На текущий момент компания не бездействует и уже наладила обслуживание немецкой бронетехники в Украине. Занимаются этим украинские специалисты, обученные в Германии.

Армин Паппергер, несмотря на предупреждения российских властей, что украинский завод западной бронетехники может стать их целью, не видит реальной угрозы для компании. Новые заводы строить никто не будет, лишь переоборудуют старые  и, как подчёркивает немецкий бизнесмен: «Они, кажется, достаточно хорошо защищены»

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Известно, что руководство Rheinmetall имеет партнёрские отношения с украинскими властями и расширении оборонной компании на украинский рынок в условиях боевых действий - тому подтверждение. Ранее была новость о том, что Украина стала первой страной-эксплуатантом систем противовоздушной обороны Skynet и Skyranger, разработанных немецким концерном.

#украина #германия #rheinmetall
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