Однако о скорых поставах такого оружия говорить не приходится.

Издание Reuters сообщает, что Министерство обороны Украины запросило у Соединённых Штатов Америки ряд вооружений, которые у неё уже имеются, а также новые самолёты. Украинские потребности озвучили во время закрытого заседания по вопросам оборонной промышленности в Вашингтоне.

Украинской армии необходимы новые американские танки M1 Abrams, артиллерийские снаряды калибра 155-мм, дальнобойные ракеты ATACMS, противоракетные комплексы THAAD, а также истребители F-16, F/A-18 Hornet, вертолёты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk.

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Более того, в запрос попали военно-транспортные самолёты производства Lockheed Martin - Boeing C-17 Globemaster ($200 - 220 млн. - цена за единицу), а также C-130 Super Hercules ($66,5 млн. - цена за единицу)

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Украинское посольство в Вашингтоне не прокомментировало правдивость информации по запросу Reuters. Стоит отметить, что если получение снарядов, ракет, танков или вертолётов кажется чем-то уместным, грузовые самолёты не самый эффективный способ перевозки личного состава, учитывая имеющуюся угрозу в воздухе и относительно небольшую вместимость (C-17 вмещает 102 снаряжённых военнослужащих, C-130 - 72 снаряжённых солдата), не самый лучший способ траты миллионов долларов военной помощи, особенно, когда согласовать финансирование в Конгрессе не могут.