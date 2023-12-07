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Nacvark
Трамп пообещал в случае его избрания быть диктатором всего один день
В первый свой день он закроет границу с Мексикой и начнёт бурение нефтяных скважин.

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Во время мероприятия в Айове, где присутствовал возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, его спросили, будет ли он злоупотреблять властью, чтобы отомстить всем своим политическим оппонентам.

Американский политик заверил, что такого не будет, кроме первого дня, когда он закроет южную границу с Мексикой и расширит бурение нефтяных скважин.

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До этого были слухи, что Трамп может начать план «возмездия» по отношению к сторонникам действующего американского президента Джо Байдена и прокурорам, которых он обвинял в его уголовном преследовании.

После сказанных Дональдом Трампом слов в Айове, руководитель избирательной кампании Байдена Джули Чавес усомнилась, что американцы могут верить кандидату, который пообещал в первый же день своего президентства стать диктатором, хоть и на время.

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Стоит напомнить, что суд штата Мичиган разрешил Дональду Трампу баллотироваться в американские президенты несмотря на обвинение в его причастности к штурму Капитолия. Тогда была речь про возможность задействования 14 поправки к конституции Соединённых Штатов Америки, гласящей, что любое лицо, принявшее присягу на верность американскому народу, и участвовавшие в мятеже или восстании, не может выдвигаться на президентский пост.

#сша #трамп #мексика
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