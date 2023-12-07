Отказ поддержки украинцев он назвал немыслимым.

Вскоре Конгресс Соединённых Штатов Америки может уйти на рождественские каникулы, поэтому вопрос выделения очередного пакета финансирования Украине встал очень остро. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не уверен, что украинская армия сможет продержаться без поддержки американцев.

Американский президент Джо Байден, которого процитировало издание The New York Times, утверждает, что не согласовать дополнительное финансирование Украины будет «абсолютным безумием» для Соединённых Штатов Америки, противоречащим интересам страны.

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При этом Байден не видит угрозы, что штаты прекратят оказывать помощь украинской армии. Он уверен в возможностях Конгресса в конечном итоге согласовать финансирование украинцев.

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Министр финансов страны Джанет Йеллен и вовсе считает, что Соединённые Штаты Америки будут нести ответственность за поражение Украины, если не смогут обеспечить украинцев оружием. Оно и понятно, ведь американские власти продолжительное время обеспечивали страну всем необходимым для ведения боевых действий, а просто так бросить её - впустую понести финансовые и военные потери, затронувшие весь североатлантический альянс.