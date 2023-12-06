Речь идёт о Марокко, отстаивающей права на спорный регио Западной Сахарой.

Издание Arab-Military пишет, что Соединённые Штаты Америки отправили в Марокко новейшие танки Abrams M1A2 SEPv3, а также подписали соглашение на поставку 500 единиц боевых машин пехоты M2 Bradley на бесплатной основе. Полученная техника уже отправлена на юг страны к спорному региону Западной Сахары.

Известно, что Сухопутные силы Марокко вооружены американскими, французскими, австрийскими, советскими и китайскими танками. Страна на 65% состоит из американского вооружения, около 20% французского и остальное от других стран. Военно-воздушные и военно-морские силы Марокко имеют западные образцы оружия, такие как американские истребители F-16 или французские фрегаты, испанские корветы, ракетные катера.

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По состоянию на 2022 марокканская армия имела 656 основных боевых танков, основа которых - 222 единиц Abrams M1A1, 220 единиц M60A1 Patton и 120 единиц M60A3 Patton.

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Марокканские власти оказывали военную помощь Украине, отправляя детали для старых советских танков Т-72, а после и сами танки Т-72Б, приобретённые у Белоруссии в 1999 - 2000 годах, которые были переданы в начале этого года.